Банк ВТБ - новый владелец "Динамо"

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Банк ВТБ - новый владелец "Динамо"

Банк ВТБ купил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" за один рубль.

Сообщается, что в связи со сменой владельца произойдут перестановки в руководстве "бело-голубых". Новым председателем совета директоров станет Юрий Соловьёв, а генеральным директором - Юрий Белкин.

Кроме того, достигнута договорённость по реструктуризации долга клуба в размере 5,3 миллиарда рублей. Эта сумма будет погашена в течение восьми лет равными платежами без начисления процентов.

Стоит отметить, что ВТБ владел "Динамо" с 2009 по 2016 год, после чего банк продал контрольный пакет акций за один рубль ВФСО "Динамо".

По итогам 26 туров столичная команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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