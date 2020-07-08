Банкир Авен высказался о перестановках в руководстве "Спартака"

Председатель совета директоров группы "Альфа-Банк" и болельщик "Спартака" Петр Авен поделился мнением об увольнении Томаса Цорна с поста генерального директора "красно-белых".

"Ничего нового в «Спартаке» не происходит. Мы к этому привыкли. Пусть Федун занимается. Есть шанс, что что-то может поменяться. Тедеско? Я не лицо принимающие решение, но думаю, что нужно давать людям шанс. Я не даю советов Федуну, но нужно людям давать больше времени", — приводит слова Авена Sport24.

Напомним, что преемником Цорна в "Спартаке" стал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

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