Банкир Авен высказался о возможном выкупе "Спартака" у Федуна

Теги спартак москвалеонид федун

Банкир Авен высказался о возможном выкупе "Спартака" у Федуна

Бизнесмен Петр Авен опроверг информацию о том, что он планирует выкупить московский "Спартака" у нынешнего владельца Леонида Федуна.

"Планировал ли я вновь купить "Спартак"? Сейчас — нет. Это слухи. Больше ничего не комментирую", — приводит слова Авена "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Федун готов продать "Спартак", но требует за активы клуба большую сумму.

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