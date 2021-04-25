Банкир Петр Авен рассказал, кого он хочет видеть на посту главного тренера "Спартака"
Фото: твиттер "Фратрии"/Автор неизвестен
Председатель совета директоров группы "Альфа-Банк" и болельщик "Спартака" Петр Авен заявил, что он хочет видеть отечественного специалиста на посту главного тренера московского клуба.
"Победит сильнейший. Какого тренера хотел бы? Отечественного. Суперлига? Мне не очень. Я консервативный. Футбол - это не только про деньги", - приводит слова Авена Sport24.
Напомним, что нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с "красно-белыми", поэтому покинет клуб ближайшим летом.
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