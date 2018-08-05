Баннер фанатов "Реала" адресованный Роналду

На игре Международного кубка чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" (3:1) были замечены баннеры, адресованные Криштиану Роналду.

Так, на плакатах, которые демонстрировали фанаты мадридского клуба, было написано: "Кому нужен Роналду?".

Как сообщает Marca, болельщики "Реала" не сильно грустят по уходу лидера клуба, однако им не понравится если Перес продаст Луку Модрича.

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