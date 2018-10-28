Баптишта об уходе Роналду : "В "Реале" никогда не будет незаменимых футболистов"

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Баптишта об уходе Роналду : "В "Реале" никогда не будет незаменимых футболистов"

Экс-игрок "Реала" Жулио Баптишта высказался о трансфере Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Реалу" очень не хватает голов Роналду, однако в клубе никогда не будет незаменимых футболистов" - приводит слова Баптишты Sky Sports.

Напомним, что "Ювентус" приобрел Роналду прошедшим летом за 112 миллионов евро.

После 9 туров "Реал" занимает 8-е место в Примере и сегодня "сливочные" на выезде сыграют против "Барселоны".

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Фанат РМ

во-во свалил педик и хуй с ним,нехуй тут рассусоливать полгода

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