Баптиста назвал игрока сборной России открытием ЧМ-2018

Бывший игрок сборной Бразилии Жулио Баптиста назвал игроков, которых считает открытием Чемпионата Мира-2018​.

В список бразильца попал россиянин Александр Головин.

"Из полузащитников мне очень понравились Родриго Бентанкур и Александр Головин. Думаю, у обоих хорошее будущее", - отметил он.

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