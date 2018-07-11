Баптиста назвал игрока сборной России открытием ЧМ-2018

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Баптиста назвал игрока сборной России открытием ЧМ-2018Бывший игрок сборной Бразилии Жулио Баптиста назвал игроков, которых считает открытием Чемпионата Мира-2018​.

В список бразильца попал россиянин Александр Головин

"Из полузащитников мне очень понравились Родриго Бентанкур и Александр Головин. Думаю, у обоих хорошее будущее", - отметил он.

Читайте: Моуринью оценил перспективы сборной России на будущее | soccernews.ru

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