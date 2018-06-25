Бар в Рио-де-Жанейро предлагал бесплатную выпивку каждый раз, когда Неймар оказывался на газоне

Один из пабов в Рио-де-Жанейро предлагал бесплатную выпивку своим посетителям каждый раз, когда форвард их национальной сборной Неймар оказывался на газоне в матчах Чемпионата Мира в России.

Напомним, в игре против Швейцарии на 26-летнем нападающем "селесао" игроки соперников фолили чаще, нежели на всех его вместе взятых партнерах. В поединке же с Коста-Рикой игрок ПСЖ отметился частыми симуляциями, одна из которых едва не привела к назначению пенальти в ворота команды из зоны КОНКАКАФ.

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