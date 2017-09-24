Барбара Палвин - возможно, новая девушка Неймара

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Барбара Палвин - возможно, новая девушка НеймараУже на следующий день после нашумевшего конфликта со своим партнером по линии атаки во французском ПСЖ Эдинсоном Кавани Неймар был замечен в Лондоне вместе со своим другом Льюисом Хэмилтоном. В столице Британии футболист и один из лучших гонщиков современности в классе "Формула 1" отдыхали в компании с известной британской певицей Ритой Ора и венгерской моделью Барбарой Палвин. Именно с последней ночь минувшего понедельника и провел бразилец.

Что же представляет собой, возможно, следующая пассия Неймара?

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