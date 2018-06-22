Барбоза: "С такой игрой Португалия не выйдет из группы"

Футбольный агент Паулу Барбоза раскритиковал игру сборной Португалии на ЧМ.

По словам агента, если португальцы не улучшат свою игру, то покинут мировое первенство.

"Если Португалия сыграет в следующем туре так, как с Марокко (1:0), вряд ли попадет в плей-офф. Я не шучу. Сейчас у меня большие сомнения.

Очень много брака в передачах! Наша сборная медленная. А самое главное – есть игроки, которые боятся держать мяч, контролировать его. У команды пропала уверенность. Полузащита не справилась. Пора перетряхивать состав.

Думаю, первое место в нашем квартете займет Испания. Марокко в последнем туре уже ничего не нужно. А вот кто станет вторым? Португалия или Иран. Не исключаю, что португальцы с такой игрой могут и уступить иранцам и поехать домой", - сказал он.

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