Барцальи может войти в тренерский штаб "Ювентуса"

Бывший защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи может в скором времени начать тренерскую карьеру.

38-летний итальянец выступал за "старую синьору" с 2011 по 2019 год, а по окончании минувшего сезона завершил карьеру.

Как сообщает Tuttosport, Барцальи может войти в тренерский штаб нового наставника "бьянконери" Маурицио Сарри.

Впрочем, экс-футболист не готов приступать к работе немедленно. Сначала он хочет отдохнуть.

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