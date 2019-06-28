Барцальи может войти в тренерский штаб "Ювентуса"
Бывший защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи может в скором времени начать тренерскую карьеру.
38-летний итальянец выступал за "старую синьору" с 2011 по 2019 год, а по окончании минувшего сезона завершил карьеру.
Как сообщает Tuttosport, Барцальи может войти в тренерский штаб нового наставника "бьянконери" Маурицио Сарри.
Впрочем, экс-футболист не готов приступать к работе немедленно. Сначала он хочет отдохнуть.
Не пропустите: Сарри рассказал, сколько сигарет выкуривает в день. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" может включить своего игрока в сделку по Гризманну
-
У Кокорина обнаружили жидкость в коленном суставе
-
1
Барцальи может войти в тренерский штаб "Ювентуса"
-
Обамеянг может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Новичок "Динамо" Ордец сравнил чемпионаты России и Украины
-
"Реал" не может договориться с "Аяксом" о трансфере ван де Бека
-
1
Отец Хамеса назвал лучший вариант продолжения карьеры для своего сына
-
1
Врач "Спартака" озвучил диагноз Аиртона
-
"Бавария" нацелилась на хавбека "Эспаньола"
-
Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры
-
Зе Луиш высказался о возможном уходе из "Спартака"
-
Шарлия подтвердил переход в ЦСКА
-
Германия и Испания сразятся в финале молодёжного Евро-2019
-
Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки-2019
-
Главные новости дня: 27 июня
-
2
В контракте де Лигта с "Ювентусом" будет пункт о его досрочном расторжении
-
Цорн: "Спартак" не смог договориться о возвращении Кудряшова"
-
Тульский "Арсенал" выкупил игрока ЦСКА
-
"Атлетико" согласовал с Фелишем условия личного контракта
-
КАН-2019: Сенегал уступил Алжиру, Кения обыграла Танзанию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17