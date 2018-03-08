Барцальи: "Отчасти "Ювентусу" улыбнулась удача, но мы заслужили это"



Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи прокомментировал побед своей команды над "Тоттенхэмом" (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, которая вывела его команду в четвертьфинал турнира.

"С таким характером нам по плечу многое. Сегодня мы неважно играли на протяжении часа, но затем забили два мяча и перевернули ситуацию с ног на голову. Отчасти нам улыбнулась удача, но мы эту удачу заслужили благодаря желанию биться и готовности жертвовать собой", - приводит слова Барцальи официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка 1/4 финала состоится 16 марта.

Не пропустите: Пьянич и Бенатья не помогут "Ювентусу" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru