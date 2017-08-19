Барцальи поделился мнением об уходе Бонуччи

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Барцальи поделился мнением об уходе Бонуччи

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи прокомментировал переход Леонардо Бонуччи в "Милан".

"Бонуччи и Дани Алвес были очень важны для "Ювентуса". Лео провел в клубе семь лет, а это о многом говорит. Хотя понятно, что у "Ювентуса" нет одного футболиста, от которого почти полностью зависела игра команды, как в случае с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Один или два новых футболиста не повредят балансу команды. Новички и старожили команды должны правильно относиться к делу, чтобы "Ювентус" продолжил побеждать" - приводит слова Барцальи Football Italia.

Читайте также: Бонуччи рассказал о причинах ухода из "Ювентуса". | http://soccernews.ru 

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