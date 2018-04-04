Барцальи: "Роналду забил гол, который войдет в историю"

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Барцальи: "Роналду забил гол, который войдет в историю"Защитник туринского "Ювентуса" Андреа Барцальи оценил игру форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в первом мачте 1/4 финала Лиги Чемпионов между их командами.

"Когда сталкиваешься с одним из лучших игроков в мире, таким как Роналду, нужно сыграть идеально. Если дать ему хоть малейшее пространство, он накажет. Он забил гол, который войдет в историю, и, к сожалению, это случилось в игре против нас", - цитирует 36-летнего бека "старой синьоры" официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3. | soccernews.ru

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