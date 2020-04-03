Барцальи уговаривает Буффона завершить карьеру

Бывший защитник туринского "Ювентуса" Андреа Барцальи, который сейчас работает в тренерском штабе "старой синьоры", рассказал о своём желании убедить вратаря Джанлуиджи Буффона повесить перчатки на гвоздь и стать его коллегой.

"Я уговариваю Буффона закончить карьеру и стать тренером. Но он, если честно, в отличной форме", - цитирует Барцальи Football Italia.

Буффону сейчас 42 года, но он намерен провести в профессиональном футболе ещё один сезон.

В нынешней кампании легендарный страж ворот провёл за "Ювентус" 11 матчей и пропустил 9 голов.

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