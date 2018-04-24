Барди стал первым с 2012 года игроком в Примере, оформившим дубль после ударов со штрафных

Теги леванте

Барди стал первым с 2012 года игроком в Примере, оформившим дубль после ударов со штрафных

Полузащитник "Леванте" Энис Барди оформил дубль в матче 34-го тура чемпионата Испании против "Атлетика".

Оба гола македонец забил после ударов со штрафных. Как сообщает Opta, хавбек "лягушек" стал первым с 2012 года игроком в Примере, которому это удалось.

Отметим, что шесть лет назад подобное достижение покорилось Беньяту Эчебаррии, который тогда выступал за "Бетис". | http://soccernews.ru

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