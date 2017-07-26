Бардсли перешел в "Бернли"

Защитник "Сток Сити" Фил Бардсли стал игроком "Бернли", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 840 тысяч евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с новым клубом контракт до лета 2019 года. Ранее Бардсли уже играл за "Бернли" в 2006 году.

32-летний Бардсли выступал за "Сток Сити" с 2014 года, провел за клуб 63 матча и забил 2 гола. Ранее играл за "Манчестер Юнайтед", "Антверпен", "Бернли", "Рейнджерс", "Астон Виллу", "Шеффилд Юнайтед" и "Сандерленд". За сборную Шотландии сыграл 13 матчей. Обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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