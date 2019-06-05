Бардзальи не исключил приход Гвардиолы в "Ювентус"

Теги ювентусхосеп гвардиоламаурицио сарри

Бардзальи не исключил приход Гвардиолы в "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Андреа Бардзальи заявил, что приход Хосепа Гвардиолы в туринский клуб вполне возможен. Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, ранее Бардзальи объявил, что покидает команду.

"Люди считают, что приход Сарри в "Ювентус" само самой разумеющиеся. Однако решение еще не принято.

Приятно мечтать, что Гвардиола может прийти в команду. В конце концов, никто не верил в прошлом году, что Криштиану Роналду придет, но мечты могут сбыться", - сказал Бардзальи.

Ранее сообщалось, что "Челси" назвал "Ювентусу" сумму компенсации за Сарри.

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