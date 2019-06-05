Бардзальи не исключил приход Гвардиолы в "Ювентус"
Защитник "Ювентуса" Андреа Бардзальи заявил, что приход Хосепа Гвардиолы в туринский клуб вполне возможен. Об этом сообщает Football Italia.
Напомним, ранее Бардзальи объявил, что покидает команду.
"Люди считают, что приход Сарри в "Ювентус" само самой разумеющиеся. Однако решение еще не принято.
Приятно мечтать, что Гвардиола может прийти в команду. В конце концов, никто не верил в прошлом году, что Криштиану Роналду придет, но мечты могут сбыться", - сказал Бардзальи.
Ранее сообщалось, что "Челси" назвал "Ювентусу" сумму компенсации за Сарри.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17