Барелла может покинуть "Интер"

Фото: инстаграм Бареллы/Автор неизвестен

Хавбек сборной Италии и миланского "Интера" Николо Барелла может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Football Italia, "нерадзурри" ведут переговоры о продлении соглашения с полузащитником, однако стороны далеки от подписания нового контракта. Агент футболиста просит для Бареллы оклад в размере шести миллионов евро за сезон, однако миланцы готовы платить около 4-4,5 миллиона евро.

По информации источника, за развитием событий наблюдают мадридский "Атлетико" и ПСЖ, которые предпримут попытку заполучить итальянца.

Текущее соглашение между Бареллой и "Интером" рассчитано до июня 2024 года.

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