Барелла может покинуть "Интер"
Фото: инстаграм Бареллы/Автор неизвестен
Хавбек сборной Италии и миланского "Интера" Николо Барелла может сменить клубную прописку.
Как сообщает издание Football Italia, "нерадзурри" ведут переговоры о продлении соглашения с полузащитником, однако стороны далеки от подписания нового контракта. Агент футболиста просит для Бареллы оклад в размере шести миллионов евро за сезон, однако миланцы готовы платить около 4-4,5 миллиона евро.
По информации источника, за развитием событий наблюдают мадридский "Атлетико" и ПСЖ, которые предпримут попытку заполучить итальянца.
Текущее соглашение между Бареллой и "Интером" рассчитано до июня 2024 года.
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
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|Фиорентина
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|Сампдория
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|18
|Лечче
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