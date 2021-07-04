Барелла поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2020 со сборной Испании

Фото: инстаграм Бареллы/Автор неизвестен

Хавбек миланского "Интера" и сборной Италии Николо Барелла высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале Евро-2020.

"У Испании, которая выигрывала чемпионаты Европы, была единая команда и великие хавбеки, чемпионы вроде Хави и Иньесты. Они вдохновляли всех, не только меня. Но я как игрок отличаюсь от них.

Сегодня в команде есть Бускетс, который на протяжении многих лет входит в число лучших полузащитников мира.

Верратти и Жоржиньо – два феноменальных игрока, руководящих игрой нашей команды. Жоржиньо редко допускает ошибки и всегда находит верный выход из ситуации", – сказал Барелла.

Италия сыграет со сборной Испании 6 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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