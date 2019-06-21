Барелла сделал выбор между "Ромой" и "Интером"

Полузащитник "Кальяри" Николо Барелла определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, 22-летний футболист был близок к переходу в "Рому", однако сам он отдаёт предпочтение "Интеру".

Ранее "волки" согласовали с "Кальяри" детали трансфера перспективного хавбека, однако тот ждёт предложения от "нерадзурри".

В минувшем сезоне Барелла забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 38 матчах.

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