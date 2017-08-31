Барези: "Это была хорошая трансферная кампания для "Милана"
Легенда итальянского "Милана" Франко Барези оценил трансферную кампанию своего бывшего клуба нынешним летом.
"Это была хорошая трансферная кампания. Новые владельцы удивили всех позитивным образом клуба, как инсайдеров, так и болельщиков", - приводит слова известного в прошлом футболиста Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0