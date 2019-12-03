Барези - о "Золотом мяче": "В этом сезоне лучший ван Дейк"

Легендарный итальянский футболист Франко Барези выразил мнение, что "Золотой мяч" по итогам 2019 года должен был получить защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

"В этом сезоне лучший ван Дейк", - написал Барези в твиттере.

Напомним, что "Золотой мяч" достался нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, для которого это шестая подобная награда в карьере.

Ван Дейк финишировал в голосовании на втором месте, отстав от аргентинца всего на 7 очков.

Не пропустите: Ван Дейка 69 раз ставили на первое место в голосовании за "Золотой мяч", Месси - 61. | http://soccernews.ru