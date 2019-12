Барези - о "Золотом мяче": "В этом сезоне лучший ван Дейк"

Легендарный итальянский футболист Франко Барези выразил мнение, что "Золотой мяч" по итогам 2019 года должен был получить защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

"В этом сезоне лучший ван Дейк", - написал Барези в твиттере.

This season the best @VirgilvDijk @LFC https://t.co/IwvV4x7Rre