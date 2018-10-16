Баринов: "Денисов очень сильно в шахматы играет"

Теги локомотив москвадмитрий бариновигорь денисов

Баринов: "Денисов очень сильно в шахматы играет"Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, что его партнер по команде Игорь Денисов хорошо играет в шахматы.

"Я не любитель шахмат. Но раньше даже когда мы куда-то летели, Игорь играл в шахматы с массажистом Андреем (он уже ушел из команды). В последнее время за Игорем такого не замечал. Видимо, нет партнера. Но, как я понял, он очень сильно играет!" - сказал он.

Читайте: "Зенит" отказался от притязаний на Денисова | http://soccernews.ru

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