Баринов хочет стать капитаном сборной России

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил о наличии у него желания и амбиций носить капитанскую повязку в сборной России.

"Если Станислав Саламович [Черчесов] сказал, что я мог заиграть в "Локо" раньше, значит, он это видел. Надеюсь, что я интересен тренерскому штабу и самой сборной. Даже не надеюсь, а думаю, что это так. Честно, я не могу что-то предсказывать, но когда вернусь на поле, с каждым днём и каждой тренировкой буду доказывать, что хочу быть капитаном сборной, а не просто игроком национальной команды. У меня есть такие амбиции. Справился бы. Почему нет.

В "Локо" тоже хочу быть капитаном, пока я здесь. Везде хочу! Мне было удивительно, но очень приятно, когда мне позвонили и сказали: "Саламыч хочет, чтобы ты тоже был на фотосессии". Блин, подумал, как круто! Полетел с удовольствием", - сказал Баринов.

24-летний хавбек провёл за российскую сборную 4 матча, результативными действиями не отличался. Сейчас он восстанавливается после серьёзной травмы колена.

Не пропустите: Баринов высказался о критике в адрес сборной России. | http://soccernews.ru