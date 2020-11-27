Баринов хочет стать капитаном сборной России
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил о наличии у него желания и амбиций носить капитанскую повязку в сборной России.
"Если Станислав Саламович [Черчесов] сказал, что я мог заиграть в "Локо" раньше, значит, он это видел. Надеюсь, что я интересен тренерскому штабу и самой сборной. Даже не надеюсь, а думаю, что это так. Честно, я не могу что-то предсказывать, но когда вернусь на поле, с каждым днём и каждой тренировкой буду доказывать, что хочу быть капитаном сборной, а не просто игроком национальной команды. У меня есть такие амбиции. Справился бы. Почему нет.
В "Локо" тоже хочу быть капитаном, пока я здесь. Везде хочу! Мне было удивительно, но очень приятно, когда мне позвонили и сказали: "Саламыч хочет, чтобы ты тоже был на фотосессии". Блин, подумал, как круто! Полетел с удовольствием", - сказал Баринов.
24-летний хавбек провёл за российскую сборную 4 матча, результативными действиями не отличался. Сейчас он восстанавливается после серьёзной травмы колена.
Не пропустите: Баринов высказался о критике в адрес сборной России. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Агент Мурило подтвердил интерес к игроку из Европы
-
Баринов хочет стать капитаном сборной России
-
Опубликована команда недели в Лиге Европы
-
ФИФА утвердила корзины для жеребьёвки квалификации на ЧМ-2022
-
Ибрагимович провёл встречу с главным тренером сборной Швеции
-
Баринов назвал свои приоритеты в случае продолжения карьеры в Европе
-
"Спартак" выступил с заявлением о возможной отставке Газизова
-
Моуринью рассказал о дружбе с Марадоной
-
"Зенит" поздравил Александра Кержакова с 38-летием
-
Баринов высказался о критике в адрес сборной России
-
Названы номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ
-
Глебов покрасил бороду в клубные цвета "Ростова"
-
Геркус прокомментировал результаты клубов РПЛ в еврокубках
-
Хавбек "Локомотива" Баринов рассказал, как провоцировал Роналду
-
Марадону похоронили на частном кладбище рядом с его родителями
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Матч "Брюгге" - "Зенит" пройдёт без зрителей
-
Ибрагимович отреагировал на новость о смерти Диего Марадоны
-
Определены все пары 1/8 финала Кубка Италии
-
1
"Арсенал" повторил рекорд "Зенита" в Лиге Европы