Баринов извинился за разгром от Бельгии

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Хавбек сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от Бельгии (0:3).

"Не могу сказать, что Бельгия - космос. Первые два гола были нелепыми. До них у нас были подходы, мы выходили нормально из обороны в атаку. Я бы не сказал, что у нас все плохо. У нас есть время до второго матча. Будем готовиться дальше.

Приносим извинения перед болельщиками за результат. Понимаем, что польется критика, однако она делает нас сильнее", - приводит слова Баринова "Матч ТВ".

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