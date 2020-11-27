Баринов назвал свои приоритеты в случае продолжения карьеры в Европе

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, клубы из каких стран проявляют интерес к нему, а также назвал лигу своей мечты.

"Летом были предложения из Европы, с агентом напрямую выходили на связь - приезжали, обсуждали. Травма сыграла большую роль, но и сейчас связь поддерживается с теми, кто интересовался. Думаю, в будущем всё получится. Активнее всего интересуются в Германии, но мечта - Англия. Там все куются, кусаются. Но честно, даже не задумываясь, поеду в Германию или Италию. Англия - самая высокая планка! Было бы здорово перейти в команду, которая сразу играет в еврокубках, но не знаю, что для этого нужно сделать. Лучше начать со средней команды: там тебя могут заметить, и ты уже перейдёшь в серьёзный клуб. Я себе никаких барьеров не ставлю: будут приглашать - будем обсуждать", - сказал Баринов.

Сейчас 24-летний хавбек восстанавливается после серьёзной травмы колена. Его возвращение в строй ожидается в феврале.

Прошлым летом сообщалось, что Баринова хотели купить "Байер" и "Зенит".

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