Баринов о матче против "Ювентуса": "Будем играть только на победу"

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о предстоящей игре против "Ювентуса" в рамках Лиги Чемпионов.

"Ювентус" является одной из лучших команд в мире. Игра будет трудной, но интересной. Не думаю, что боюсь соперника, однако есть небольшое волнение. Главное хорошо собраться на игру и допустить как можно меньше ошибок.

Нужно выполнить все установки тренера и сражаться друг за друга. Будем играть только на победу", - заявил Баринов.

Напомним, что поединок состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

Читайте также: Роналду: "Обыграть "Локомотив" гораздо важнее, чем "Золотой мяч". | http://soccernews.ru