Баринов - о роли капитана сборной России: "Я готов"

Фото твиттер "Локомотива"

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов признался, что чувствует готовность получить капитанскую повязку в сборной России.

"Джикия сказал в прошлый раз, что у нас не будет одного капитана, будет несколько капитанов. Кто им будет сегодня – вы увидите. Готов ли я лично к роли капитана? Конечно, готов", - сказал Баринов.

Ранее сообщалось, что хавбек "Локо" будет капитаном российской сборной в матче 5-го тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

Игра состоится сегодня в Никосии в 19:00 по московскому времени.

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