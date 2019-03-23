Баринов: "Очень рад вызову в сборную России, хочу помочь команде"

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Баринов: "Очень рад вызову в сборную России, хочу помочь команде"

Игрок "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о том, как он чувствует себя после вызова в сборную России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

"В Сочи была тренировка, после неё подошёл начальник команды и спросил, готов ли я ехать в сборную. Я ответил: "Конечно, готов". Потом подошёл Юрий Палыч и сказал, что после второй тренировки вылетаю в Казахстан. 

В сборной знаю практически всех, со всеми играем. Ребята все одни и те же. Поэтому думаю, что никаких проблем с адаптацией не возникнет, всё нормально. Эмоции были вчера. Я был очень рад, сообщений очень много поступало, семья поздравила. Я приехал сюда, чтобы помогать сборной", - сказал Баринов.

Завтра, 24 марта, состоится матч сборной России с Казахстаном. Начало - в 17:00 (мск).

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