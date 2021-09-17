Баринов прокомментировал ничью с "Марселем"
Фото: инстаграм Баринова/Автор неизвестен
Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился впечатлениями после ничьи в Лиги Европы с "Марселем" (1:1).
– У вас с сильными соперниками получается как-то лучше, в чемпионате России что ни матч, то карточка. А сегодня настолько предельно аккуратно и внимательно, и главное – грамотно. Болельщики очень довольны вами. Вам действительно с сильным соперником легче играть? Или вы как-то по-другому настраиваетесь?
– Я б так не сказал, что сильные или слабые соперники. Я настраиваюсь на каждый матч. Был отрезок, который был для меня неприятным: шесть игр, два удаления, четыре желтые карточки. Это не лучшая моя игра. Я ожидал, что спросите про желтые карточки.
Но я работаю над этим и буду работать, чтобы такого больше не повторилось, не удаляться. Что сказать по сегодняшней игре: не все так получалось, как мы планировали, но за самоотдачу, за команду ни к кому нет претензий. Мы бились, верили до последнего, что можем сравнять. Мы заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит.
– В России сколько матчей можете выделить? Тут интенсивность совершенно другая.
– Все от соперника зависит. Когда атакуешь и когда обороняешься. Вы сами знаете, что у нас пять-семь команд в чемпионате оборонительный футбол показывают.
– Поделитесь секретами из раздевалки. Анджорин забил этот гол. Дебютный гол в очень важном матче. Как-то его поздравляли особо, что-то было в раздевалке?
– Поздравляем мы друг друга, когда есть хороший результат. Мы друг другу «даем пятаки». Его лично поздравили, все подошли, сказали: "Спасибо, молодец, что забил". Это то, что он должен делать. И сегодня он это сделал, показал. А так, чтобы подходить, что-то говорить, не знаю, может, кто-то и сделал. Но я просто подошел, сказал: "Спасибо, молодец", – сказал Баринов.
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