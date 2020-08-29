Баринов прокомментировал операцию на колене

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Баринов прокомментировал операцию на колене

Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о своём самочувствии после перенесённой операции на травмированном колене.

Напомним, что хирургическое вмешательство российскому футболисту потребовалось в связи с травмой крестообразной связки. Его прооперировали в римской клинике.

"Нормально себя чувствую. У меня в вене стоит катетер. Если очень сильно начинает болеть нога, нажимаю на кнопку – и обезболивающее поступает. В первый раз такое вижу. Не совсем отошёл после операции, всё ещё делают уколы неприятные в живот... В Москву должен улететь 13-го или 14-го числа. Возможно, задержусь на реабилитации. У меня впервые такая серьёзная травма. Дай Бог, чтобы она была первая и последняя. Восстановимся, будем сильнее. Надеюсь, что ещё сыграю в Лиге Чемпионов. Столько бились ради этого... Но сами видите, как оно получилось", - заявил Баринов.

Возвращение в строй полузащитника "железнодорожников" ожидается не раньше февраля.

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