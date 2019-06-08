Баринов прокомментировал свой дебют за сборную России

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, что думает о своем дебюте в составе сборной России в отборочном матче Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).

"Разумеется, очень рад дебюту. Я не сказал бы, что было так уж легко. Присутствовало волнение, все-таки первый матч у меня. В такие игры нужно обязательно выходить с полной концентрацией, показывать свои лучше качества", - сказал Баринов.

11 июня сборная России сыграет с Кипром в рамках 4 тура отборочного этапа Евро-2020. Начало - в 21:45 (мск).

национальная команда набрала 6 очков и заняла второе место в группе I, уступая Бельгии по дополнительным показателям.

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