Баринов рассказал, как "Локомотиву" догнать "Зенит"

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Баринов рассказал, как "Локомотиву" догнать "Зенит"
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что московский клуб сохраняет шансы догнать "Зенит", который лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

"Пускай нас никто не списывает со счетов, мы будем бороться. Задача — попасть в Лигу чемпионов. Первая игра с "Зенитом" будет показательной. У нас есть шансы догнать "Зенит". Что могу сказать насчет других? Я не смотрю на других соперников. Мы отталкиваемся от себя и будем играть на победу. Мы постараемся провести такой же фантастический матч, как и в Черкизово. Если мы победим, то чемпионская гонка продолжится, с нашей стороны", - приводят слова Баринова российские СМИ.

После 19 туров "Локомотив" занимает пятое место в Российской Премьер-Лиге. Отставание "железнодорожников" от "Зенита" составляет 11 очков.

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