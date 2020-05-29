Баринов рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом

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Баринов рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов поведал о своем состоянии после заражения коронавирусом.

"Всем привет, огромное спасибо за все сообщения и звонки. Самочувствие прекрасное. Надеюсь, что это вскоре завершится, а я начну заниматься с командой. Всем добра, всем здоровья", - заявил Баринов.

В текущем сезоне Баринов провел 24 матча, в которых отметился двумя забитыми голами.

Напомним, что возобновление РПЛ намечено на 21 июня.

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