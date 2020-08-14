Баринов рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов признался, что уже мог бы уйти в европейский клуб, если бы не пандемия коронавируса.

"Интерес есть. Возможно, если бы не карантин, то я бы уже был в Европе. Просто я прошу людей, которые занимаются этими вопросами, это не афишировать, чтобы это меня не отвлекало. Поэтому я настойчиво говорю о том, чтобы это никуда не выходило", - рассказал 23-летний футболист.

Баринов является воспитанником "железнодорожников", за основную команду он дебютировал в мае 2015 года, с тех пор сыграл 104 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Контракт хавбека с "Локо" рассчитан до июня 2023 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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