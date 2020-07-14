Баринов рассказал, получает ли он угрозы от болельщиков "Спартака"

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Баринов рассказал, получает ли он угрозы от болельщиков "Спартака"

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, угрожали ли ему болельщики "Спартака" после нецензурной кричалки о клубе в 2018 году.

"Нечасто читаю direct, но пытаюсь. Когда забил "Спартаку", я еще фотографию выложил с радостью. Увидел очень много негатива, хотя не понимаю, что я им на тот момент плохого сделал.

Просто забил за команду, с которой у меня контракт. Писали, мол, ты такой-сякой. Потом даже моей сестре писали не очень приятные вещи.

Больше всего боялся, что сделают какую-то гадость. Машину, например, поцарапают, стекла разобьют. А что где-то выловят, изобьют - такого не боялся и не боюсь. 

Всегда откровенно говорю: было, ездил в детстве на матчи "Спартака", был в спартаковском шарфе. Не скрываю этого, фотография есть в интернете", - цитирует Баринова "Матч ТВ".

23-летний футболист является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне хавбек провел 27 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года. За сборную России сыграл четыре матча.

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