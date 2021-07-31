Баринов: "РЖД не нужен больше "Локомотив"

Фото: "Спорт-Экспресс"/Александр Федоров

Народный артист РФ Валерий Баринов, поддерживающий "Локомотив", высказался о ситуации с клубом.

"РЖД не нужен больше "Локомотив", они сливают команду. Я еще год назад об этом говорил, когда все хвалили их за серебро в чемпионате России", - приводит слова Баринова "Спорт-Экспресс".

Ранее появилась информация, что "Локомотив" готов продать часть лидеров команды.

Читайте также: ЦСКА креативным роликом анонсировал матч с "Локомотивом". | http://soccernews.ru