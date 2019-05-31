Баринов стал лучшим игроком "Локомотива" в мае

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов стал лучшим футболистом клуба в мае.

За звание стать лучшим также боролся Антон Миранчук, он отстал от Баринова всего на 22 голоса. В голосовании участвовали болельщики команды.

Напомним, гол 22-летнего полузащитника в ворота "Урала" в финале Кубка России помог "Локомотиву" победить.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 23 матчах, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

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