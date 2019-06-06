Баринов требует от "Локомотива" повышения зарплаты

Теги локомотив москвадмитрий баринов

Баринов требует от "Локомотива" повышения зарплаты

Московский "Локомотив" ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым, сообщают российские СМИ.

Стороны пока не могут договориться об условиях нового соглашения из-за требований футболиста по зарплате.

Известно, что 22-летний хавбек хочет зарабатывать на уровне братьев Миранчуков, то есть более 2 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Баринов сыграл за "Локомотив" 33 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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