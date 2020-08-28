Баринов успешно перенес операцию на крестообразной связке

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Баринов успешно перенес операцию на крестообразной связке

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов успешно перенес операцию на на крестообразной связке в одной из клиник Рима.

Через несколько дней 23-летний футболист будет выписан из больницы и приступит к восстановлению.

Напомним, футболист был травмирован в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2). Восстановления после подобной травмы занимает около полугода.

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