Баринов успешно перенес операцию на крестообразной связке

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов успешно перенес операцию на на крестообразной связке в одной из клиник Рима.

Через несколько дней 23-летний футболист будет выписан из больницы и приступит к восстановлению.

Дима Баринов перенёс операцию на крестообразной связке в одной из клиник Рима!



Через несколько дней его выпишут из клиники, и он начнет первый этап реабилитации в Риме, после чего вернется в расположение команды.#ЗдоровьяБара pic.twitter.com/ijwSOH6AQI — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 28, 2020

Напомним, футболист был травмирован в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2). Восстановления после подобной травмы занимает около полугода.

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