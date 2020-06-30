Баринов в сотый раз вышел на поле в футболке "Локомотива"

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Баринов в сотый раз вышел на поле в футболке "Локомотива"

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов проводит в матче 25-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:1) в сотый раз вышел на поле в стане "железнодорожников.

Перед встречей футболисту вручили специальную футболку, на которой отображены даты всех его матчей за "Локомотив".

23-летний Баринов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 26 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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