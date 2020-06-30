Баринов в сотый раз вышел на поле в футболке "Локомотива"
Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов проводит в матче 25-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:1) в сотый раз вышел на поле в стане "железнодорожников.
Перед встречей футболисту вручили специальную футболку, на которой отображены даты всех его матчей за "Локомотив".
#ЛокоКрылья – сотый матч Димы Баринова за «Локо»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 30, 2020
Поздравляем с достижением, Бара!
Не сбавляй обороты! pic.twitter.com/jWCFSbXHVH
23-летний Баринов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 26 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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