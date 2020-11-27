Баринов высказался о критике в адрес сборной России
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов считает, что сейчас не стоит критиковать сборную России.
"У нас страна такая: каждый ждёт, чтоб ты чуть где-то провалился, чтобы начать на тебя давить и втаптывать туда же, чтобы ты оттуда не вылез. Я не вижу никаких поводов расстраиваться, что сборная не побеждает уже в шести играх. Вы посмотрите, какое омоложение команды идёт, приезжает много новых игроков. На это нужно время. Не надо паниковать! Спокойно, справимся.
Что можно сделать, чтобы изменить отношение к сборной? Уже ничего. Посмотрите, какое отношение было после Чемпионата Мира - просто замечательное. А тут не выиграешь, и всё, начинается: команда сдулась, надо что-то менять... У нас вот так. Надо поменьше слушать, а больше делать. Моя любимая фраза, кстати", - сказал Баринов.
24-летний хавбек провёл за российскую сборную 4 матча, результативными действиями не отличался. Сейчас он восстанавливается после серьёзной травмы колена.
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