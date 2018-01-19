Баркли готов дебютировать за "Челси" в матче с "Брайтоном"

Полузащитник Росс Баркли готов дебютировать за "Челси" в матче 24-го тура АПЛ против "Брайтона", сообщает ESPN.

По словам главного тренера "синих" Антонио Конте, скорее всего, 24-летний футболист появится на поле со скамейки запасных.

Напомним, что матч "Брайтон" – "Челси" состоится в субботу в 15:30 по московскому времени.

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