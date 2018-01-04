Баркли может перейти в "Челси" в январе

"Челси" ведет переговоры о переходе полузащитника "Эвертона" Росса Баркли, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб изначально планировал подписать футболиста летом в качестве свободного агента, но теперь собирается приобрести его в январе. "Аристократы" готовы заплатить за него порядка 17 миллионов евро.

Напомним, что хавбек мог перейти в "Челси" еще летом прошлого года. Но тогда Баркли решил отказаться от трансфера, так как в тот момент был травмирован.

В этом сезоне 24-летний Баркли не провел ни одного матча.

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