Баркли может перейти в "Тоттенхэм" зимой

"Тоттенхэм" согласовал трансфер полузащитника "Эвертона" Росса Баркли, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист перейдет в лондонский клуб в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера не разглашается.

Напомним, что 31 августа 23-летний Баркли мог перейти в "Челси", но в последний момент отказался от трансфера.

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