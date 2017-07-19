Баркли может пропустить старт сезона

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Баркли может пропустить старт сезона

Хавбек "Эвертона" Росс Баркли рискует пропустить старт сезона, сообщает ВВС.

По информации ресурса, футболист не участвовал в предсезонном турне клуба из-за перенесенной операции на паху. Полностью восстановиться игрок должен примерно через месяц.

В прошлом сезоне Баркли провел 39 матчей, отметился 6 голами и 8 ассистами.

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