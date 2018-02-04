Баркли не поможет "Челси" в матче с "Уотфордом"



Полузащитник "Челси" Росс Баркли выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист получил повреждение подколенного сухожилия во время тренировки. Из-за этой травмы он не сыграет в матче 26-го тура АПЛ против "Уотфорда".

Напомним, что 24-летний Баркли перешел в "Челси" этой зимой из "Эвертона" за 17 миллионов евро и успел сыграть за лондонский клуб 3 матча.

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