Баркли не прибыл на медобследование в "Челси" из-за повреждения

Хавбек "Эвертона" Росс Баркли не перешел в "Челси" из-за травмы, сообщает ВВС.

По информации ресурса, футболист повредил подколенное сухожилие и возможно выбыл на три месяца.

Отметим, что Баркли не прибыл на медобследование в "Челси".

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