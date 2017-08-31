Баркли отказался переходить в "Челси"

"Челси" пытался приобрести полузащитника "Эвертона" Росса Баркли, сообщает ВВС.

Впрочем, по сведениям издания, футболист отказался переходить в лондонский клуб. Также игроком интересуется "Тоттенхэм".

Напомним, что контракт 23-летнего Баркли с "Эвертоном" истекает летом 2018 года и он отказался его продлевать.

Не пропустите: "Челси" близок к подписанию Махреза. | http://soccernews.ru